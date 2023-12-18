Третьяковка достигла допандемийных показателей посещаемости в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Посещаемость Третьяковской галереи в 2023 году достигла допандемийных показателей. Более 2 миллионов человек посетили ее основную экспозицию и выставки с начала 2023 года. Об этом заявила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева во время стратегической сессии всероссийского проекта "Музейные маршруты России", передает Агентство "Москва".

По ее словам, также увеличилась аудитория в социальных сетях учреждения.

В 2024 году Третьяковская галерея откроет в Москве шесть масштабных выставочных проектов, среди которых международный проект "Москва – Ереван – Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна" и выставка о творчестве художественной династии Васнецовых.

Также стало известно, что 31 декабря и 1 января все музеи галереи не будут работать. Между тем 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января горожане смогут посетить постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки с 10:00 до 21:00.

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