Вход в Третьяковку будет бесплатным для пенсионеров в последний вторник каждого месяца

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Пенсионеры смогут бесплатно посещать постоянные экспозиции Государственной Третьяковской галереи в последний вторник каждого месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале галереи.

"Семейные вторники" появятся в расписании с 28 ноября. Посещение постоянных экспозиций Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на улице Крымский Вал для пенсионеров будет свободным, стоимость входного билета для остальных категорий граждан снизят.

Отмечается, что билеты в здание галереи в Лаврушинском переулке будут стоить 400 рублей для взрослых и 350 рублей – для детей. В Новую Третьяковку можно будет попасть за 350 и 300 рублей соответственно. При этом все существующие льготы для остальных посетителей будут сохранены.

Ранее галерея приняла участие в акции "Ночь искусств". Она работала бесплатно. Также были организованы специальные мероприятия. В частности, в Новой Третьяковке состоялась программа "Ночи Рериха".

До этого Третьяковская галерея и "ВКонтакте" запустили совместный проект, который позволяет узнать больше об искусстве и по-новому взглянуть на 11 шедевров русских художников в постоянной экспозиции Новой Третьяковки.

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