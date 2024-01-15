"Звезды советского экрана": "Семь нянек"

Июнь 1962 года. С разворота журнала "Советский экран" на зрителей смотрел одним глазом испуганный парнишка. Он закрыл лицо руками, словно не верил тому, что написано под его фото. Неужели он, заправский хулиган, стал героем кино?

На самом деле это кадр из фильма "Семь нянек". Перед премьерой комедии редакция журнала решила познакомить читателей с режиссерским дебютом Ролана Быкова и опубликовала несколько фото со съемок. Быков со смехом вспоминал: "Комедия – дело жаркое, народ подобрался горячий. Наш второй режиссер – старожил киностудии "Мосфильм" – меня все время утешал: "Это еще ничего! Бывает и дерутся". До драк в "Семи няньках" дело не доходило, но, по признанию начинающего режиссера, иногда у него "чесались" руки.

Как чуть не подрались на съемках молодежной комедии "Семь нянек" режиссер с ведущим актером? Какой эпизод в фильме "Семь нянек" взят из собственной биографии Ролана Быкова? Почему картина пропала с экранов на 15 лет? И почему вместо Семена Морозова на роль Афони в одноименной картине утвердили Леонида Куравлева?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".