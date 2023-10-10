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10 октября, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Визит к Минотавру"

"Звезды советского экрана": "Визит к Минотавру"

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1987 год выдался для Сергея Шакурова необычайно продуктивным. На экраны вышли сразу три фильма с его участием, самым заметным из которых стала многосерийная кинолента "Визит к Минотавру".

Детектив про то, как следователь раскрывает преступление о похищении скрипки, вызывал бурный интерес у публики. Люди заваливали редакцию журнала "Советский экран" письмами с просьбами взять интервью у актера, чтоб тот рассказал горячие подробности со съемок.

Почему Сергей Шакуров хотел уйти из картины в самый разгар съемок? Как жена Владимира Самойлова уговорила его сниматься в фильме "Визит к Минотавру"? Зачем на съемки фильма "Визит к минотавру" приезжала милиция? Почему режиссер обиделся на актрису Анну Каменкову? И что скрывали от съемочной группы Сергей Шакуров и Ростислав Плятт? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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