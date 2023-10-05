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05 октября, 10:25

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Смотри, звезда летит!". Как удержаться на эстрадном Олимпе

"Тайны нашей эстрады": "Смотри, звезда летит!". Как удержаться на эстрадном Олимпе

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Они мечтали стать генералами советской песни, но эстрадный Олимп просто не мог вместить всех желающих. И любимцам публики, чтобы удержаться на пике славы, приходилось идти на самые неожиданные поступки.

Почему Муслима Магомаева и Юрия Гуляева считали блатными? Зачем Иосиф Кобзон пел женские песни? И какой ценой приходилось расплачиваться за место на вершине советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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