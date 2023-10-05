"Тайны нашей эстрады": "Смотри, звезда летит!". Как удержаться на эстрадном Олимпе

Они мечтали стать генералами советской песни, но эстрадный Олимп просто не мог вместить всех желающих. И любимцам публики, чтобы удержаться на пике славы, приходилось идти на самые неожиданные поступки.

Почему Муслима Магомаева и Юрия Гуляева считали блатными? Зачем Иосиф Кобзон пел женские песни? И какой ценой приходилось расплачиваться за место на вершине советской эстрады? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".