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03 октября, 10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Той женщине, которую люблю..."

"Тайны нашей эстрады": "Той женщине, которую люблю..."

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Песни композитора Эдуарда Колмановского о любви были печальными, а песни поэта Льва Ошанина, посвященные женщине, были, напротив, радостными. Но любовь все равно разбила их сердца.

В чем поклялись друг другу школьники Эдик и Тамара? На что приходилось закрывать глаза супруге поэта Ошанина? И почему Иосиф Кобзон не мог сдержать слез, когда пел песню Эдуарда Колмановского? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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