"Вот это любовь": Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд

Ирина Мейерхольд сидела в саду на широких веревочных качелях и волновалась. Ей поручили пригласить Василия Меркурьева на главную роль в фильм "Инженер Гоф". Этого актера Ирина прекрасно знала, давно восхищалась его талантом, и тут – личная встреча. Меркурьев поздоровался, усадил ее на качели и исчез. Уже через минуту он вернулся с чайником чая и сдобными булочками. Затем он объявил о своем твердом согласии участвовать в картине.

Во время съемок Ирина смотрела на Василия влюбленными глазами, не отрываясь ни на секунду. И поэтому первой заметила, как одна из лошадей понеслась прямо на Меркурьева. Окружающие не успели спохватиться, а ловкая и спортивная Ирина крепким движением руки остановила коня буквально в метре от Василия. И вот теперь уже Меркурьев взглянул на свою спасительницу по-новому.

Об этом – в программе "Вот это любовь".