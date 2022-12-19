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19 декабря, 18:00

Культура

"Вот это любовь": Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд

"Вот это любовь": Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд

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Ирина Мейерхольд сидела в саду на широких веревочных качелях и волновалась. Ей поручили пригласить Василия Меркурьева на главную роль в фильм "Инженер Гоф". Этого актера Ирина прекрасно знала, давно восхищалась его талантом, и тут – личная встреча. Меркурьев поздоровался, усадил ее на качели и исчез. Уже через минуту он вернулся с чайником чая и сдобными булочками. Затем он объявил о своем твердом согласии участвовать в картине.

Во время съемок Ирина смотрела на Василия влюбленными глазами, не отрываясь ни на секунду. И поэтому первой заметила, как одна из лошадей понеслась прямо на Меркурьева. Окружающие не успели спохватиться, а ловкая и спортивная Ирина крепким движением руки остановила коня буквально в метре от Василия. И вот теперь уже Меркурьев взглянул на свою спасительницу по-новому.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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Программа: Вот это любовь!
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