Президент Венгрии выступила против отрицания русской культуры

Фото: AP/Jason DeCrow

Глава венгерского государства Каталин Новак не поддержала отрицание русской культуры за рубежом. Свое мнение она высказала на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Мы осуждаем войну (спецоперацию на Украине. – Прим. ред.), а не людей, не искусство и не культуру", – сообщила Новак после посещения балета "Щелкунчик" в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште.

Ранее Владимир Путин прокомментировал попытки ограничить русскую культуру за рубежом. По его словам, подобные действия можно назвать "дурью". Они сопоставимы с событиями 1930-х годов, когда нацисты сжигали книги классиков в публичных местах.

Помимо этого, глава российского государства назвал людей, пытающихся отменить культуру РФ, неумными. Он сравнил позицию России и назвал ее мудрой на фоне западной.



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