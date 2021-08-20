"Вот это любовь!": Инна Чурикова и Глеб Панфилов

В 1966 году году режиссер Глеб Панфилов готовился снимать свой первый большой фильм "В огне брода нет". Он сам написал сценарий и уже подобрал почти всех актеров. Загвоздка была в главной героине.

Панфилов точно знал, какой она должна быть. Даже нарисовал ее портрет: вытянутое лицо, короткая стрижка, большие глаза. Смешная, несуразная и трогательная. Но ни одна из известных ему актрис под этот типаж не подходила. Старт съемок затягивался.

Как-то вечером он включил телевизор. Там заканчивалась трансляция какого-то спектакля. Панфилов присмотрелся и был поражен: у актрисы было лицо с его портрета! Кто она? Где искать? Панфилов опросил всех знакомых и выяснил: девушка – актриса московского ТЮЗа Инна Чурикова. Об этом – в программе "Вот это любовь!".