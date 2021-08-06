Дмитрий Певцов и общественники СВАО добились решения по кинотеатру "Полярный"

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Народный артист России Дмитрий Певцов при поддержке общественного движения "Добровольцы Певцова" и жителей СВАО добился сдвигов по делу кинотеатра "Полярный".

Департамент городского имущества вывел объект из хозяйственного ведения ГУП "М.Прогресс" в оперативное управление ГАУ "Парк Яуза".

По мнению Певцова, данные изменения создают вероятность восстановления полюбившегося жителям кинотеатра.

"Еще в апреле мы собрали подписи жителей под обращением к префекту с просьбой возродить "Полярный". У жителей СВАО есть пожелание отстроить его как досуговый центр, где нашлось бы место не только кинотеатру, но и различным кружкам и секциям. После нашего обращения вместе с префектом мы направили запрос в правительство Москвы, и понимание нашлось", – заявил артист.

Директор государственного автономного учреждения "Парк Яуза" Александр Сапронов добавил, что в ближайшее время состоится экспертиза здания. За этим последуют обсуждения нового назначения объекта.

Вероятная реорганизация кинотеатра "Полярный", по предварительным оценкам, позволит увеличить обеспеченность Южного Медведкова помещениями для культурного досуга до 72%. Данный аспект важен в том числе в контексте программы реновации.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее объявил, что до конца 2021 года в столице реконструируют 10 кинотеатров.