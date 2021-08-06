Более 100 торговых точек и площадок выставили на торги в Москве

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве более 100 нестационарных торговых объектов и площадок выставил на торги. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, победители аукционов смогут открыть торговые точки, пункты проката и культурно-досуговые центры.
"Город регулярно проводит для предпринимателей торги на право аренды и размещения нестационарных торговых точек. В первом полугодии этого года было реализовано около 200 подобных объектов площадью от 2,5 до более чем 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Данные объекты находятся в столичных парках и на улицах города. Их общая площадь – от 6 до более чем 550 квадратных метров. На западе Москвы находится больше всего нестационарных торговых точек или площадок.
По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, на право аренды существующих нестационарных торговых объектов или размещения новых по итогам шести месяцев текущего года претендовали почти 850 участников.
В текущем году столица провела электронные торги по аренде более 200 нежилых помещений, в которых участвовали представители малого и среднего бизнеса.
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