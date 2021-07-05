Жители района Южное Медведково подали петицию в префектуру СВАО

Фото: Кирилл Журавок
Жители столичного района Южное Медведково обратились к префекту СВАО Алексею Беляеву с просьбой ускорить процесс реконструкции здания кинотеатра "Полярный" и возродить его в качестве культурно-досугового центра.
В петиции, которую передали при поддержке народного артиста России Дмитрия Певцова в префектуру, содержится предложение выйти с ходатайством к правительству Москвы о передаче здания в ведение префектуры СВАО.
Жители предлагают рассмотреть возможность разработки проекта реконструкции здания с учетом их пожеланий.
Активистка Надежда Царева выразила мнение, что этот вопрос является важным для всех жителей района.
"Еще в детстве мы бегали в "Полярный" смотреть мультфильмы. Хотелось бы теперь уже для наших детей возродить "Полярный" в формате не только кинотеатра, но и досугового центра с разными направлениями работы. Это поможет организовать занятия для детей и молодежи", – рассказала Царева.
Она напомнила, что здание находится на реконструкции с 2005 года.
"С весны жители снова забили тревогу и начали сбор подписей под петицией. Мы собрали 354 подписи, спасибо за помощь "Добровольцам Певцова". И сам народный артист Дмитрий Певцов нас поддержал. По его мнению, "Полярный" необходимо обязательно восстановить и возродить как досуговый центр с кинозалами, как Дом детского творчества, как Центр научно-технического творчества молодежи", – поделилась Царева.
По ее словам, Певцов предложил, чтобы в кинотеатре показывали советское кино, лучше которого нет.
Ранее сообщалось, что реконструкцию 10 кинотеатров, которые были построены в советское время, завершат до конца 2021 года. Цель проекта реконструкции – предоставить горожанам, проживающим в спальных районах, качественный и разнообразный досуг в шаговой доступности.
Большая часть районных центров продолжит работать как кинотеатры, но их функционал значительно расширится. Например, здесь появятся кафе и рестораны, фуд-холлы, развлекательно-образовательные клубы для детей, спортивные студии, площадки для проведения мастер-классов, семейные досуговые центры, книжные магазины и сетевые супермаркеты.
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