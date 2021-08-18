Кинотеатры смогут вводить запрет на пронос еды в зал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские кинотеатры смогут самостоятельно устанавливать правила для гостей кинозалов, в том числе устанавливать запрет на употребление еды в кинозале. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина.

"Кинотеатр имеет право своим локальным актом, чего, кстати, не было раньше в правилах, устанавливать другие запреты, ограничения и правила, не противоречащие действующему законодательству. В данном случае если кто-то решит, что в его кинозалы нельзя проносить еду, то он напишет, что нельзя проносить еду, но всем, какие-то истории, что нельзя проносить еду, купленную не у нас в кинотеатре, такое не пройдет", – заявил глава.

Березин подчеркнул, что все устанавливаемые запреты должны быть согласованы с действующим законодательством.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг посетителям кинотеатров. В частности, с 1 марта 2022 года зрителям будут сообщать о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма. Отмечается, что информация о том, сколько минут длится реклама и показ трейлеров перед фильмом, будет размещаться в зоне касс. Это позволит посетителям лучше рассчитывать свое время и не опаздывать на сеанс.

Кроме того, по новым правилам посетители смогут получать на кассе или на сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках его залов, в том числе ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и типе системы тифлокомментирования.

Накануне москвичам сообщили, что они выберут парк с самым комфортным летним кинотеатром. Голосование пройдет в проекте "Активный гражданин". В списке – кинотеатры парков "Сокольники", "Фили", "Садовники", "Музеон", сад "Эрмитаж" и Парк Горького. Для тех, кто пока не посетил ни один из представленных кинотеатров, предусмотрен вариант "Затрудняюсь оценить".