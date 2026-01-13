Фигурантка дела о смерти пациентки в частной клинике в Москве не являлась врачом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Фигурантка дела о смерти пациентки в частной столичной клинике проводила косметологическую процедуру, не имея медицинского образования и обязательной лицензии. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

В ведомстве рассказали, что девушку задержали. Ей будет предъявлено обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Там добавили, что следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании ей меры пресечения в виде лишения свободы.

Инцидент произошел 4 января в клинике на Токмаковом переулке. Состояние пациентки ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур.

Женщине было 38 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

