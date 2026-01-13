Врачу из Якутии вынесли приговор за сокрытие случаев сифилиса у мигрантов

Фото: depositphotos/andreyuu

В Якутии к условному сроку приговорили врача за намеренное сокрытие случаев заражения сифилисом среди мигрантов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как постановил Мирнинский районный суд, в период с 2023 по 2024 год врач-дерматовенеролог умышленно вносила ложные данные об отсутствии инфекционных заболеваний среди пациентов из Киргизии и Армении, а также не назначала соответствующее лечение и не уведомляла органы власти о выявленном заболевании, которое входит в список опасных для окружающих.

Осужденная проходила по обвинению в пяти подобных эпизодах, однако вину не признала. По ее утверждению, у пациентов не была выявлена активная инфекция.

"С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих женщина признана виновной и по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", – отметили в пресс-службе.

