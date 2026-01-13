Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 10:57

Происшествия

Врачу из Якутии вынесли приговор за сокрытие случаев сифилиса у мигрантов

Фото: depositphotos/andreyuu

В Якутии к условному сроку приговорили врача за намеренное сокрытие случаев заражения сифилисом среди мигрантов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как постановил Мирнинский районный суд, в период с 2023 по 2024 год врач-дерматовенеролог умышленно вносила ложные данные об отсутствии инфекционных заболеваний среди пациентов из Киргизии и Армении, а также не назначала соответствующее лечение и не уведомляла органы власти о выявленном заболевании, которое входит в список опасных для окружающих.

Осужденная проходила по обвинению в пяти подобных эпизодах, однако вину не признала. По ее утверждению, у пациентов не была выявлена активная инфекция.

"С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих женщина признана виновной и по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут проверку частной клиники после череды жалоб от пациенток. Две женщины, обратившиеся за услугами пластического хирурга, заявили о серьезных осложнениях после проведенной операции.

Одна из пострадавших столкнулась с неправильным срастанием лоскутов кожи, вследствие чего ее шея утратила подвижность. Другая пациентка пожаловалась на сильный отек глаз и лица, а также снижение остроты зрения.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика