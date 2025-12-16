Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 19:05

Происшествия

Массажист из Ульяновска получил 8,5 года тюрьмы за сексуальное насилие над девочкой

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд приговорил жителя Ульяновска к 8,5 года лишения свободы за сексуальное насилие над 15-летней девочкой во время сеанса массажа, сообщает СК России по региону.

По версии следствия, в 2025 году мужчина разместил объявление о наборе моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки техники массажа. Он практиковался в салоне красоты в Засвияжском районе города. В июле в ходе сеанса массажа 15-летней потерпевшей мужчина совершил действия против половой свободы несовершеннолетней.

На время следствия обвиняемый находился под арестом.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с 1 годом ограничения свободы.

Ранее в Засвияжском районе произошло нападение на ребенка. Группа несовершеннолетних людей 4 декабря напала на 10‑летнюю школьницу, в результате чего девочка получила телесные повреждения.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика