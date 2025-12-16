Массажист из Ульяновска получил 8,5 года тюрьмы за сексуальное насилие над девочкой

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд приговорил жителя Ульяновска к 8,5 года лишения свободы за сексуальное насилие над 15-летней девочкой во время сеанса массажа, сообщает СК России по региону.

По версии следствия, в 2025 году мужчина разместил объявление о наборе моделей в возрасте от 14 до 16 лет для отработки техники массажа. Он практиковался в салоне красоты в Засвияжском районе города. В июле в ходе сеанса массажа 15-летней потерпевшей мужчина совершил действия против половой свободы несовершеннолетней.

На время следствия обвиняемый находился под арестом.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с 1 годом ограничения свободы.

Ранее в Засвияжском районе произошло нападение на ребенка. Группа несовершеннолетних людей 4 декабря напала на 10‑летнюю школьницу, в результате чего девочка получила телесные повреждения.