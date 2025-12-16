Форма поиска по сайту

16 декабря, 18:29

Технологии

В столице появился новый специальный проект "Согрей Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился специальный проект "Согрей Москву", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Этот проект позволяет опубликовать пожелания друзьям, родным и городу – на интерактивной карте столицы можно разместить виртуальное сердце с добрыми словами.

"Участвуя в проекте, пользователи могут поделиться своим любимым местом в столице и узнать, какие площадки выбрали другие участники", – указали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Чтобы оставить пожелание, пользователю нужно открыть страницу проекта на портале "Узнай Москву", выбрать площадку и нажать на выбранное место на карте. После этого на экране появится предложение сгенерировать новогоднюю открытку.

Затем пользователю предложат выбрать изображение и текст для открытки из предложенных вариантов, при этом каждый связан с Москвой, ее жителями и любимыми героями. Когда будет нажата кнопка "Опубликовать", маскот "Зима в Москве" поможет установить сердце на карте. Пользователи, в свою очередь, смогут поделиться им и открыткой в соцсетях.

Помимо этого, каждый участник проекта сможет больше узнать о городе, так как при установке сердца на карте будет появляться информация о том, какие объекты культурного наследия находятся рядом. При нажатии на название или изображение можно будет узнать о каждом из них больше – откроется страница выбранной достопримечательности на портале "Узнай Москву".

Ранее в рамках проекта "Зима в Москве" начался квест "Путешествие за подарком мечты". Каждый участник получит паспорт путешественника, в котором ставятся печати за выполнение заданий.

После сбора отметок паспорт можно будет обменять на подарок. В результате горожане смогут получить сладости, теплые зимние аксессуары, билеты в кино и брендированные товары московских дизайнеров.

