Муляж взрывного устройства найден в одинцовской школе после нападения

Фото: Москва 24

Муляж взрывного устройства был найден на месте происшествия в школе подмосковного Одинцова после нападения ученика с ножом, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Проводится осмотр, и берутся смывы. Также правоохранители изъяли предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Уточняется, что обыски были проведены и по месту его жительства.

"Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы", – говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Нападение на школу произошло 16 декабря. Вооруженный ножом подросток сперва напал на охранника и распылил перед ним газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего ученика. В результате ребенок погиб, а охранник получил химический ожог лица и ножевое ранение.

СМИ сообщали, что совершивший нападение школьник мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения.

В связи со случившимся во всех школах Одинцовского округа были усилены меры безопасности.