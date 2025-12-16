Адвокат Багатурия: подростка, напавшего на школу в Одинцове, могут отправить на лечение

Вооруженный ученик напал на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря. По официальным данным, один ребенок погиб, а охранник получил ранения. Все подробности – в нашем материале.

Деструктивное течение

Нападение на Успенскую среднюю общеобразовательную школу в поселке Горки-2 под Одинцовом произошло около 09:00 16 декабря. По данным МВД, ученик этого заведения распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, ударил его ножом, а затем нанес смертельное ранение другому ребенку, который учился в четвертом классе.

Весь свой путь нападавший снимал на телефон: по информации СМИ, сам подозреваемый выложил видео в чат класса. Судя по кадрам, к нападению он готовился в туалете школы, после чего ходил по кабинетам. Также в интернете появилось фото, предположительно, собранного им самодельного взрывного устройства.

СМИ утверждали, что к прибытию силовых ведомств подросток взял в заложники еще одного ребенка и забаррикадировался в одном из кабинетов. К тому моменту более 100 человек вывели из здания в соседний спорткомплекс.

Кабинет удалось взять штурмом и задержать подозреваемого: по данным Следственного комитета, им является 15-летний ученик. В ведомстве подчеркнули, что он признал свою вину.

Очевидцы заметили, что молодой человек был одет в футболку с названием организации, пропагандирующей в том числе насилие и терроризм. Кроме того, в Сети появилось фото подростка в бронежилете, а также каска, разрисованная экстремистскими и неонацистскими лозунгами. В оперативных службах подтвердили, что мальчик симпатизировал некоему деструктивному молодежному течению.

Помимо этого, ряд СМИ утверждают, что перед нападением подозреваемый опубликовал 11-страничный манифест, в котором он якобы признался в том числе в ненависти к обществу.

Соболезнования в связи со случившимся выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев.





Андрей Воробьев губернатор Московской области Сегодняшнее преступление в Одинцове – ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь.

В то же время глава региона обратился к информацонным ресурсам, которые разместили ролик с нападением на школу.

"Перед тем как публиковать видео с места трагедии, важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи", – заключил Воробьев.

На это же указала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Это совершенно неэтично по отношению в первую очень к пострадавшим и к семье погибшего мальчика. Видео и фото с места преступления должны быть под запретом", – написала она в своем телеграм-канале, добавив, что подобные материалы могут использоваться только в рамках следственных действий.

Также Мишонова подчеркнула, что детям и родителям будет оказана вся необходимая поддержка. Школьников, которым нужна помощь, доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Кроме того, глава Одинцова Андрей Иванов сообщил, что раненый охранник находится в областной больнице под наблюдением врачей. Также во всех школах городского округа были усилены меры безопасности.

"Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось. В этот тяжелый момент мы рядом с семьей и всеми, кого затронула эта трагедия", – написал Иванов в своем телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Также прокуратура даст оценку руководству школы с точки зрения соблюдения законов об охране.

"Угрожал учителям"

Фото: телеграм-канал SHOT

Ученица школы рассказала изданию "Осторожно, новости", что в момент нападения она находилась прямо в здании.

"Это очень страшно. Я в этот момент была в школе, мы забаррикадировались в кабинете. Сначала все нормально было, потом начали стучать, потом начались крики, беготня. Все писали, что кого-то убили, кого-то зарезали", – поделилась она.

Кроме того, очевидцы рассказали, что одна из учительниц спасла четвероклассников, заперев кабинет на первом этаже, после чего помогла эвакуировать их через окно.

Один из педагогов школы рассказала изданию Daily Storm, что ранее предполагаемый преступник не хулиганил и не "кошмарил" других детей.





учитель школы в Одинцове, где произошло нападение Не особо обращал он ранее на себя внимание. Я не слышала, чтобы он был хулиган. Сейчас выясняют коллеги, что за мальчик это. Все шокированы.

Также известно, что подозреваемый учился на четверки и пятерки, сообщил телеканал "360". "Очень тихим хорошистом" в разговоре с изданием "Подъем" его назвал и бывший одноклассник. В то же время, по его словам, молодой человек "боится людей и общества".

"Причины пока что никто не знает, из-за чего такое получилось. Но одноклассники говорят, что он до нападения был в туалете. Что-то там сделал и потом минут 10 ходил по коридорам и искал какую-то учительницу", – рассказал знакомый.

Однако одна из учениц школы заявила, что подозреваемый постоянно ругался с педагогами, сообщает News.ru.





знакомая подозреваемого в нападении Этот мальчик из параллельного класса. Всегда был очень странным, оскорблял ребят, угрожал учителям. Вчера он со своими друзьями устроил погром в электричке.

В свою очередь, учитель истории Дмитрий Луковников рассказал телеграм-каналу Mash, что успеваемость подростка сильно ухудшилась.

"Коллеги сказали, что в последнее время он стал пропускать уроки и учиться на двойки. Видимо, крыша поехала у человека", – поделился он.

Отец подозреваемого рассказал, что узнал о случившемся из СМИ. По словам мужчины, он не понимает, почему его сын мог решиться на такой поступок. Источник URA.RU в правоохранительных органах утверждает, что на допросе родители назвали своего ребенка "нормальным".

В то же время мама одной из учениц школы рассказала RT, что на входе в заведение нет металлоискателей. Эту информацию подтвердил и источник РЕН ТВ. Также издание сообщило, что у охранника на входе не было при себе средств самообороны.

Адвокат Вадим Багатурия предположил в беседе с News.ru, что подозреваемому в нападении может грозить до 10 лет лишения свободы.





Вадим Багатурия адвокат Если же по результатам экспертизы его признают невменяемым, то отправят на принудительное медицинское лечение. <...> Мотивация значения не имеет: пубертат, психическое расстройство, буллинг или ненависть.

В случае наказания подростка могут направить в воспитательную колонию. Когда ему исполнится 18, он проведет там еще год, после чего отправится в колонию общего режима, объяснил Багатурия.

В то же время психиатр-нарколог Василий Шуров высказал мнение в беседе с изданием, что молодой человек мог подвергнуться внешней обработке. На это указывает то, что он вступил в некую деструктивную группу и целенаправленно готовился к нападению, отметил специалист. По его словам, такое поведение ближе всего к экстремизму и терроризму.