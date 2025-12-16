Учительница эвакуировала детей при нападении на школу в Одинцове через окно

Фото: телеграм-канал SHOT

Учительница начальных классов эвакуировала детей при нападении на школу в Одинцове через окно. Об этом очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT.

По их словам, руководитель 4-го класса укрыла учеников в кабинете, расположенном на 1-м этаже, а затем самостоятельно эвакуировала их на улицу через окно.

Один из школьников рассказал, что после криков в коридоре педагог закрыла дверь изнутри, выключила свет и попросила сохранять тишину, после чего быстро и аккуратно всех вывела на улицу.

Учеников, которые оказались без верхней одежды, взрослые укутали в теплые вещи и сопроводили в культурно-спортивный комплекс "Дом молодежи".

Нападение на школу в подмосковном Одинцове произошло 16 декабря. Предварительно, подросток напал на охранника с ножом, распылил газовый баллончик, а затем ранил 10-летнего ученика, отчего тот скончался. Охранник был доставлен в больницу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, предполагаемого нападавшего задержали сотрудники полиции. На месте продолжают работу следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Отец напавшего на школу подростка узнал о случившемся из СМИ. Он заявил, что не знает никаких подробностей и едет в отделение к сыну. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что детям и взрослым будет оказана необходимая помощь и поддержка.

