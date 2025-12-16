Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 11:07

Происшествия

Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу в Одинцове

Фото: телеграм-канал Baza

Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу в Одинцовском округе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Мотивы этого преступления выясняет следствие. Прошу воздержаться от публикации неподтвержденных данных", – написала она в своем телеграм-канале.

В момент ЧП свыше 100 учеников выбежали из школы и укрылись в соседнем культурно-спортивном комплексе "Дом молодежи", сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию учреждения. Уточняется, что первые школьники прибежали туда без верхней одежды.

"Мы предоставили место для их пребывания, принесли воду. Паника сейчас больше среди родителей", – добавили в администрации.

Подросток напал с ножом на школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцове 16 декабря. По предварительным данным, несовершеннолетний ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик и нанес ножевое ранение 10-летнему ученику. Школьник скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. По данным правоохранителей, им оказался ученик этой же школы.

Читайте также


происшествия

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика