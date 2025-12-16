Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу в Одинцове

Фото: телеграм-канал Baza

Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу в Одинцовском округе, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Мотивы этого преступления выясняет следствие. Прошу воздержаться от публикации неподтвержденных данных", – написала она в своем телеграм-канале.

В момент ЧП свыше 100 учеников выбежали из школы и укрылись в соседнем культурно-спортивном комплексе "Дом молодежи", сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию учреждения. Уточняется, что первые школьники прибежали туда без верхней одежды.

"Мы предоставили место для их пребывания, принесли воду. Паника сейчас больше среди родителей", – добавили в администрации.

Подросток напал с ножом на школу в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцове 16 декабря. По предварительным данным, несовершеннолетний ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик и нанес ножевое ранение 10-летнему ученику. Школьник скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. По данным правоохранителей, им оказался ученик этой же школы.

