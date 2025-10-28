Двое подростков в Зябликове отобрали у сверстника одежду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на сверстника, сообщает пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета России.

По предварительным данным, 20 октября подростки напали на 14-летнего школьника в подъезде жилого дома в Задонском проезде района Зябликово. Угрожая ножом, они похитили одежду ребенка на сумму более чем 19 тысяч рублей.

Правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались жители столицы 2010 и 2011 годов рождения. Подростков задержали, на допросе они полностью признали свою вину. Уголовное дело расследуется по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ).

