Суд арестовал всадника, напавшего на пенсионеров в Кисловодске

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Суд заключил под стражу мужчину, который верхом на коне напал на пенсионеров в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

По версии следователей, мужчина гулял верхом на лошади по набережной у Центрального городского озера. Двое человек сделали ему замечание, после чего всадник ударил супружескую пару по головам плеткой.

О произошедшем стало известно 23 октября. По данным полиции, конфликт произошел между двумя мужчинами, которые передвигались на лошадях, а также супругами-пенсионерами.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия или предметов"). Позднее полицейским удалось задержать одного из мужчин. О втором участнике конфликта не сообщалось.

