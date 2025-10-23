Полиция Казани начала проверку информации об избиении пешехода футбольным судьей

Фото: телеграм-канал Sport Baza

Полицейские проводят проверку после появления в Сети информации о конфликте между пешеходом и якобы футбольным арбитром Игорем Захаровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД РФ по Казани.

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина на BMW X6 выехал на пешеходный переход на углу улиц Столбова и Парижской Коммуны, не пропустив пешехода. Затем водитель вышел из авто и избил человека.

"В настоящее время по данному факту в отделе полиции Япеева УМВД России по Казани проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", – сказал собеседник СМИ.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Казани неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде, избил и, предположительно, похитил ее. ЧП произошло в Советском районе. Момент того, как злоумышленник увез избитую девушку в неизвестном направлении, попал на кадры видеонаблюдения. Полиция начала проверку по факту происшествия.

