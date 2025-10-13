Знакомые иркутского подростка, убившего девочку, рассказали о конфликтах в его семье

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Школьник, который убил свою подругу в Иркутской области, постоянно оскорблял родителей и слышал ругательства в свой адрес, сообщили знакомые его семьи в беседе с RT.

"Она (мать подростка. – Прим. ред.) жаловалась, что не может справиться с ним. Отца мальчик тоже не слушался", – указали собеседники СМИ.

Свидетели трагедии рассказали, что погибшая школьница сама пришла к нему домой. Сначала подростки разговаривали в подъезде, но потом мальчик стал кричать на девочку, а затем соседи услышали ее крики.



Инцидент произошел 12 октября в одном из жилых домов города Шелехово Иркутской области. По версии следователей, 14-летний мальчик поссорился со знакомой, а затем ударил ее ножом. Одна из соседок вышла защитить девочку, но подросток ранил и ее. В результате обе девушки скончались.

Молодой человек был задержан мужчиной, который выбежал из одной из квартир. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной преступления стала ревность мальчика. По данным СМИ, за несколько недель до инцидента девочка с ним рассталась.

