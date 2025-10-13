RT: убитая в Иркутской области девочка несколько недель назад рассталась с подозреваемым

Фото: телеграм-канал "Следком38"

Скончавшаяся от ножевых ранений в Иркутской области девочка несколько недель назад рассталась с подростком, который подозревается в ее убийстве. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подросток учился вместе с девочкой в одной школе. Он на год старше школьницы. В прошедшие выходные мальчик во время прогулки увидел, что его возлюбленную обнимает другой. В результате вечером 12 октября подозреваемый пришел поговорить с девушкой.

"Он был такой – со странностями, любил играть в компьютер, друзьям хвастался, что умеет играть ножами", – рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Также выяснилось, что подросток был очень ревнивым. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева уточнила в своем телеграм-канале, что мальчик не состоял на профилактическом учете. В школе ребенка описывают с положительной стороны.

В свою очередь, губернатор Игорь Кобзев пообещал оказать помощь родственникам умершей девочки, а также семье скончавшейся женщины, которая пыталась защитить школьницу.

"Ни семья, ни одноклассники не должны остаться с этой бедой один на один", – отметил Кобзев в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 12 октября в подъезде жилого дома. По версии СК, 14-летний мальчик поругался со знакомой, после чего нанес ей ножом колото-резаные раны. Соседка, услышав шум, вышла на лестничную площадку. Она попыталась защитить девочку, однако нападавший ранил и ее ножом.

В результате обе пострадавшие скончались в больнице от полученных ранений. Подросток был задержан мужчиной, который выбежал из одной из квартир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. По предварительным данным, причиной совершенного преступления стала ревность.

