Житель Чувашии получил 12 лет колонии за убийство в костюме Деда Мороза

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Чувашии"

Суд отправил в тюрьму жителя Чувашии, который убил владельца магазина, сообщает телеграм-канал прокуратуры республики.

72-летнего местного жителя осудили по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия"). Он проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Также суд назначил штраф в размере 70 тысяч рублей в пользу родственников убитого как компенсацию морального вреда.

Преступление было совершено вечером 2 января 2025 года в одном из магазинов в Канаше. Как установили правоохранители, злоумышленник, одевшись в костюм Деда Мороза, застрелил из обреза охотничьего ружья владельца магазина и скрылся.

По информации прокуратуры, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения из-за финансовых разногласий.

