RT: архитектора Супоницкого расстреляли на глазах у дочери в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал SHOT

В Санкт-Петербурге расстреляли известного архитектора Александра Супоницкого на глазах его десятилетней дочери, сообщает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает источник, нападавший после совершения преступления устроил пожар и покончил с собой. По предварительным данным, между стрелком и Супоницким был конфликт.

По информации телеграм-канала Baza, ЧП случилось утром 8 октября в ЖК "Царская столица" на Кременчугской улице, когда архитектор вместе с дочерью направлялся в школу. Вооруженный карабином мужчина поджидал их возле лифта.

Нападавший поставил их на колени и выстрелил архитектору в затылок. Девочка убежала домой, на место выехали экстренные службы. Из квартиры этажом ниже в это время повалил дым. Спасатели потушили пожар и обнаружили труп предполагаемого стрелка, покончившего с собой, говорится в публикации.

Супоницкий – известный архитектор, председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР. Он проектировал станции метро "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы", а также Невскую ратушу. Кроме того, разрабатывал концепцию делового центра "Лахта".

