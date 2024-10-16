Неизвестный в Подмосковье расстрелял прибывшего из зоны СВО замначальника воинской части

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины и незаконного оборота оружия. Об этом пресс-служба СК России сообщила в телеграм-канале.

По версии следствия, 16 октября около 09:00 неизвестный находился в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. Не менее трех раз он выстрелил в боковое окно водительской двери машины, которой управлял 44-летний местный житель. Мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, допрашиваются очевидцы.

Расследование уголовного дела взяла на контроль подмосковная прокуратура. Работу правоохранителей координирует Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

В правоохранительных органах ТАСС заявили, что погибшим оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей. Неделю назад он вернулся домой, уточнил собеседник агентства.

Ранее в Долгопрудном расстреляли супружескую пару во время прогулки. По информации следствия, 52-летний злоумышленник не меньше пяти раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с ранением ноги была госпитализирована.

Тело вероятного нападавшего с огнестрельным ранением головы нашли рядом с жертвой. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на него. Мотивом мог стать конфликт из-за парковочного места.

Как рассказал брат пострадавшей, сосед около года следил за семьей и запугивал ее.