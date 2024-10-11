Расстрелявший супругов в Подмосковье мужчина около года следил за семьей

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Сосед, расстрелявший семейную пару в подмосковном Долгопрудном, около года следил за всей семьей и запугивал ее. Об этом сообщает RT со ссылкой на брата пострадавшей женщины Ирины.

Как он утверждает, конфликт намного серьезнее, чем просто борьба за парковочное место, на что ранее указали следователи. По его словам, вместе с нападавшим пара работала в фирме, которая специализировалась на строительной технике.

Однако год назад сосед напал с палкой на мужа Ирины Юрия. Пара в связи с этим обращалась с заявлением в правоохранительные органы, однако по этому происшествию мужчина так и не получил никакого наказания.



Затем сосед стал следить за всей семьей, изучая их маршруты и угрожая детям пары – двум дочкам и сыну. Злоумышленник, по словам брата Ирины, намеренно ездил за ними на велосипеде и злобно ухмылялся.

Нападение на супружескую пару произошло 11 октября в микрорайоне Шереметьевском. По версии следствия, 52-летний злоумышленник не менее 5 раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла скрыться в лесополосе, после чего была госпитализирована.

Тело вероятного нападавшего обнаружили с огнестрельным ранением головы рядом с жертвой. Следователи возбудили дело по факту убийства и покушения на него. По одной из версий, мотивом мог стать конфликт из-за парковочного места. Злоумышленнику планируется посмертно провестипсихолого-психиатрическую экспертизу.



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