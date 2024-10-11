Расстрелявшего супружескую пару в Подмосковье посмертно проверят на вменяемость

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Мужчине, который расстрелял супружескую пару в Подмосковье, посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

11 октября 52-летний местный житель на тропинке в лесополосе в микрорайоне Шереметьевском несколько раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла скрыться в лесополосе.

Тело самого нападавшего нашли с огнестрельным ранением головы неподалеку от убитого. Следователи возбудили дело по факту покушения на убийство женщины и убийства ее супруга. По одной из версий, мотивом нападения стал конфликт из-за парковочного места.

Ранее уголовное дело было заведено против мужчины, стрелявшего на берегу Пироговского водохранилища в округе Мытищи. Известно, что обвиняемый несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а после выбросил оружие.