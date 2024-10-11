Стрелявший в супружескую пару в Долгопрудном использовал пистолет и обрез

Фото: телеграм-канал “ГСУ СК России по Московской области”

Злоумышленник, стрелявший в супружескую пару в подмосковном Долгопрудном, использовал при нападении обрез и пистолет ТТ. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

На кадрах следователи и криминалисты демонстрируют обрез двуствольного охотничьего ружья, пистолет ТТ, два магазина к последнему и патроны к ним. Также показан столовый нож и очки со следами крови.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают работать на месте ЧП.

Происшествие произошло 11 октября в микрорайоне Шереметьевском. 52-летний местный житель не менее пяти раз выстрелил в своих соседей. В результате мужчина скончался на месте, а женщина с огнестрельным ранением ноги смогла скрыться в лесополосе, после чего была госпитализирована.

Тело вероятного нападавшего нашли с огнестрельным ранением головы рядом с жертвой. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на него. По одной из версий, мотивом нападения стал конфликт из-за парковочного места.

Кроме того, в рамках расследования злоумышленнику посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

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