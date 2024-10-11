В Подмосковье совершено покушение на бывшего зампреда правительства Ингушетии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Покушение совершено на бывшего зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева, пишет пресс-служба областного СКР.

Все произошло еще вечером 10 октября в деревне Лапино подмосковного городского округа Одинцово. По версии следствия, неизвестный выстрелил в мужчину четыре раза и скрылся. Аликхаджиев получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован, а сейчас он находится в реанимации, пишет пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статьям 30, 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Следователи продолжают осматривать место происшествия и разыскивают преступника. Расследование дела также уже взяла под контроль подмосковная прокуратура.

Ранее в подмосковном управлении СКР возбудили уголовное дело после убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Долгопрудном. Трагедия произошла 11 октября в микрорайоне Шереметьевском, когда 52-й летний мужчина, предположительно, открыл стрельбу по семейной паре.

В итоге мужчина погиб на месте, а женщина смогла спастись с огнестрельным ранением, ее госпитализировали. Тело вероятного нападавшего нашли с огнестрельным ранением головы рядом с жертвой. По одной из версий, мотивом нападения стал конфликт из-за парковочного места.

