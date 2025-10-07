Подозреваемый в убийстве мужчины у станции МЦД-2 Волоколамская признал вину

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина, который подозревается в убийстве знакомого у станции МЦД-2 Волоколамская, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Злоумышленника 2003 года рождения, по данным ведомства, уже доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных мероприятий. Во время допроса он рассказал, что поругался со своим знакомым из-за долга, который тот не вернул, а после нанес смертельное ранение мужчине.

Размер задолженности составлял 35 тысяч рублей. В скором времени задержанному предъявят обвинение. Затем следствие планирует направить в суд ходатайство об аресте злоумышленника.

Мертвого мужчину 1993 года рождения обнаружили возле станции МЦД-2 Волоколамская 6 октября. Специалисты зафиксировали на его теле следы насильственной смерти – ножевое ранение в области шеи.

Спустя время злоумышленник явился в полицию. При этом до этого он пытался скрыться от правоохранителей, покинув территорию Москвы и Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

