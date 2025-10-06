Тело мужчины обнаружено у станции МЦД-2 Волоколамская

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело мужчины 1993 года рождения найдено возле станции МЦД-2 Волоколамская, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Специалисты обнаружили у него следы насильственной смерти – мужчина получил ножевое ранение в шею.

По данному факту организована доследственная проверка. Криминалисты и следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – добавили в ведомстве.

Ранее правоохранители задержали москвича, подозреваемого в убийстве знакомого инвалида с особой жестокостью. Инцидент произошел 11 сентября в квартире жилого дома на улице Малой Черкизовской.

По версии следствия, фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес знакомому не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами. В итоге пострадавший скончался от полученных повреждений.

