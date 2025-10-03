Форма поиска по сайту

01:20

Происшествия

Мужчина погиб на водном объекте в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб на водных объектах в Подмосковье за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что водолазы группы "Добротворец" извлекли тело мужчины 1992 года рождения из пожарного пруда в садовом некоммерческом товариществе "Русь" в муниципальном округе Раменский.

Ранее в МЧС сообщили, что один человек утонул в карьере в СНТ "Алешкинские сады" у подмосковной деревни Есино городского округа Электросталь. По информации ведомства, водоем не был оборудован для купания, а погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также один человек пропал в Павлово-Посадском городском округе на реке Клязьме. На месте происшествия работала группа спасателей.

