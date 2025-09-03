Форма поиска по сайту

03 сентября, 04:59

Происшествия

Один человек пропал на подмосковных водоемах за сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Один человек пропал на водоемах в Подмосковье за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, человек пропал в Павлово-Посадском городском округе на реке Клязьме. В настоящее время на месте происшествия работает группа спасателей.

Ранее в МЧС сообщили, что один мужчина утонул в карьере в СНТ "Алешкинские сады" у подмосковной деревни Есино городского округа Электросталь. По данным ведомства, водоем не был оборудован для купания, а погибший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2025 года депутаты Мособлдумы приняли закон, запрещающий пребывание детей на водных объектах Подмосковья без сопровождения взрослых. За несоблюдение правил родителям или законным представителям могут назначить штраф 100–500 рублей.

происшествия

