Мособлдума запретила пребывание детей у водоемов Подмосковья без взрослых

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Депутаты Мособлдумы приняли закон, который запрещает пребывание несовершеннолетних на подмосковных водных объектах без сопровождения взрослых, передает ТАСС.

Замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Подмосковья Наталия Михлина рассказала, что внесение изменений в региональный закон о мерах предупреждения причинения вреда здоровью и развитию детей было инициировано областным прокурором.

По ее словам, актуальность инициативы обоснована данными статистики и неэффективностью существующих профилактических мер и ограничений. В 2023 году на водных объектах региона погибли 27 детей, в 2024-м – 31 ребенок, с начала 2025-го – семь несовершеннолетних.

Михлина подчеркнула, что основными причинами гибели детей на воде становятся отсутствие контроля со стороны взрослых, непонимание ответственности, а иногда и равнодушие окружающих. Действие новой правовой нормы будет распространяться на все водоемы Подмосковья, подчеркнула она.

За несоблюдение новых правил в адрес родителей или законных представителей будет вынесено предупреждение или наложен штраф от 100 до 500 рублей. Составлять протоколы о нарушениях будут полицейские, пояснили в пресс-службе Мособлдумы.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин указал, что купание на неизвестных пляжах опасно, так как дно водоемов не проверено. Он уточнил, что купаться можно только в официально разрешенных местах. Дно таких водных объектов очищено от мусора и опасных предметов, а на берегу дежурят спасатели.