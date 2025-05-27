"Московский патруль": москвичам рассказали о работе службы спасения на воде

Специалисты Московской службы спасения на воде рассказали о своей работе. В составе службы – оборудованные катера и четвероногие помощники.

В прошлом сезоне спасатели на одном только Строгинском затоне столицы спасли четверых человек. Всего в Москве двадцать пять водных спасательных пунктов, подобных Строгинскому.

Как работает весь этот спасательный механизм и насколько сотрудники поисково-спасательных станций готовы к новому купальному сезону – в программе "Московский патруль".