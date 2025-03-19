Тела двух детей найдены в пруду в Щербинке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Щербинке в пруду были найдены тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что на телах нет признаков насильственной смерти.

"По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть", – говорится сообщении.

Прокуратура подчеркнула, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.

Ранее в Химках две 12-летние девочки провалились под лед. Инцидент произошел на Канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

Позже было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Установление гибели несовершеннолетней контролирует прокуратура.