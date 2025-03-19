19 марта, 09:10Происшествия
Тела двух детей найдены в пруду в Щербинке
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Щербинке в пруду были найдены тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что на телах нет признаков насильственной смерти.
"По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть", – говорится сообщении.
Прокуратура подчеркнула, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль.
Ранее в Химках две 12-летние девочки провалились под лед. Инцидент произошел на Канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.
Позже было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Установление гибели несовершеннолетней контролирует прокуратура.
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