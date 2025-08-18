Форма поиска по сайту

Женщина спала на сапборде в реке Ангаре, пока ее искали волонтеры и полиция

Фото: телеграм-канал "МВД38"

Жительница Иркутска всю ночь плавала на сапборде в реке Ангаре, пока не проснулась в незнакомом месте. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное МВД.

Жительница Иркутской области вечером отдыхала с мужем около деревни Буреть Усольского района. Девушка отправилась кататься на сапборде без спасательного жилета и телефона. Занимаясь сапбордингом, она уснула. Муж потерял ее и спустя 2 часа поисков обратился в полицию.

Утром следующего дня девушка вышла на связь. По словам путешественницы, преодолев значительное расстояние по реке, она проснулась в незнакомом месте. После чего дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам, добавили в ведомстве.

Ранее было возбуждено уголовное дело после того, как девочка чуть не утонула в бассейне в Москве. При нырянии волосы девочки попали в трубу бассейна, это не позволило ей подняться на поверхность. Спасли девочку ее мама и сотрудник комплекса.

