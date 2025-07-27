Трех человек спасли на водоемах Москвы за сутки

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Трех человек спасли на водоемах Москвы в субботу, 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Первый случай произошел днем на реке Десна. Спасатели обнаружили в 20 метрах от берега тяжело плывущего мужчину, периодически скрывающийся под водой и просящего о помощи. Пострадавшего достали из воды и оказали первую медпомощь.

Позже на Шибаевском пруду специалисты вытащили из воды ослабевшего пловца в 30 метрах от берега. Ему была оказана первая помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

На Большом Садовом пруду в 20 метрах от берега был спасен молодой человек. После извлечения из воды его передали бригаде скорой помощи.

Спасатели подчеркивают, что все три происшествия были зафиксированы в запрещенных для купания местах.

Ранее Роспотребнадзор обновил список зон для купания в столице. В ведомстве предупредили москвичей о возможных рисках для жизни и здоровья при купании в неорганизованных водоемах, которые не отвечают требованиям безопасности.