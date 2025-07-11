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Происшествия

Шесть человек спасли на водоемах Москвы за сутки

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Шесть человек спасли на водоемах Москвы в четверг, 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Первый случай произошел на Шибаевском пруду. Спасатели обнаружили тонувшую женщину в 60 метрах от берега. После спасения из воды ей была оказана первая помощь.

На Москве-реке был спасен мужчина, специалисты его передали бригаде скорой помощи. На Восточном Терлецком пруду спасатели обнаружили еще двоих тонувших мужчин. Одного их них спасли в 30 метрах от берега. Второго, нырнувшего в воду и ударившегося головой о дно, подняли из воды и передали медикам.

На озере Белом в 150 метрах от берега спасатели подняли из воды 20-летнего молодого человека. Несколько позже на водоеме был спасен еще один мужчина.

Спасатели подчеркивают, что большинство случаев были зафиксированы в запрещенных для купания местах.

Ранее на московских водоемах были спасены четыре человека за сутки. Два случая произошли на Большом Садовом пруду на севере Москвы.

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