Четырех человек спасли на водоемах Москвы за сутки

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Четырех человек спасли на водоемах Москвы за понедельник, 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что два случая произошли на Большом Садовом пруду на севере Москвы. В ходе патрулирования акватории в 16:00 спасатели обнаружили тонувшую женщину в 20 метрах от берега. Во время купания ей свело мышцы ног. Спустя час в 40 метрах от берега был найден мужчина, который почувствовал недомогание и начал уходить под воду.

Другие два происшествия были зафиксированы на Терлецких прудах в Восточном административном округе (ВАО). В 16:00 спасатели обнаружили тонувшую девушку в 70 метрах от берега. Она была доставлена на станцию для оказания первой помощи. В 19:30 сотрудники спасательного отряда оказали помощь молодому человеку, который выбился из сил в 30 метрах от берега.

Спасатели подчеркивают, что все четыре случая были зафиксированы в запрещенных для купания местах.

Ранее три человека утонули на озере в Приморском крае. Среди погибших оказались 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 13-летний подросток. Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.