В Москве четыре зоны признали пригодными для отдыха с купанием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Озера Белое, Мещерское, Тропарево и Пионерский пруд в Москве признаны пригодными для отдыха с купанием. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В свою очередь, зоны отдыха "Левобережье", пляж "Динамо", Головинские пруды и Большой Садовый пруд в настоящее время работают без разрешения на купание, уточнили в надзорном ведомстве.

Еще в четырех зонах, среди которых Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, озеро Черное и Школьное озеро, плавать запрещено, поскольку полученные оттуда результаты исследований не соответствуют микробиологическим нормам.

Несмотря на это, на указанных площадках можно заниматься спортом и другими видами досуга, напомнили в Роспотребнадзоре. Если показатели этих мест улучшатся и снова будут соответствовать нормативам, информация о возобновлении купания в них будет оперативно опубликована на сайте столичного управления ведомства.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин указал, что купание на неизвестных пляжах опасно, так как дно водоемов не проверено. Он уточнил, что купаться можно только в официально разрешенных местах. Дно таких водных объектов очищено от мусора и опасных предметов, а на берегу дежурят спасатели.