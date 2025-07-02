Три человека утонули на озере в Михайловском районе Приморья

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Три человека утонули на озере у села Абрамовка в Михайловском районе Приморского края, передает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Среди погибших оказались 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 13-летний подросток. Информация об их пропаже в ведомство поступила вечером 1 июля. В заявлении указывалось, что они пошли купаться и не вернулись домой.

В ходе поисковой операции спасатели обнаружили вещи пропавших на берегу озера. На следующий день водолазы нашли тела всех троих. Их передали полиции.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура Приморского края подтвердила законность возбуждения уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее на Бали 25-летний россиянин утонул после того, как поспорил с двумя друзьями о том, кто сможет пробыть под водой в бассейне дольше всех. По данным СМИ, оба друга погибшего вынырнули до него.

Когда же друзья заметили, что мужчина остается под водой уже долгое время, они попытались спасти его, подняв его тело и сделав искусственные дыхание. Однако ни друзья, ни прибывшая вскоре бригада скорой помощи не смогли спасти жизнь россиянина.