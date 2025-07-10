Спасатели обнаружили тонувшего мужчину в Строгинском затоне

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину в акватории Строгинского затона днем в среду, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В ходе патрулирования водоема специалистам поступила информация от очевидцев о скрывшемся под водой человеке. В 40 метрах от берега спасатели, нырнув на глубину, обнаружили мужчину без сознания.

Специалисты подняли пострадавшего на борт катера и приступили к его реанимации. По пути к берегу к ним присоединились пожарные спасательного центра, которым также поступило сообщение о тонувшем человеке.

Сменяя друг друга, они проводили реанимационные действия до прибытия скорой помощи. После чего пострадавший с признаками жизни был передан бригаде врачей для дальнейшей госпитализации.

Ранее на московских водоемах были спасены четыре человека за сутки. Спасатели оказали помощь двум тонувшим мужчинам и двум женщинам. При этом все четыре случая произошли в запрещенных для купания местах.