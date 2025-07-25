Роспотребнадзор обновил список зон для купания в столице

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В Москве обновили список зон отдыха с организованным купанием, информация появилась на сайте Роспотребнадзора.

В результате проверки выяснилось, что из 9 зон отдыха только 4 соответствуют требованиям санитарного законодательства. Плавать можно в следующих зонах: Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, Тропарево, Пионерский пруд.

В пяти зонах отдыха ухудшилось качество воды, и купание не рекомендуется в следующих зонах:



озеро "Черное" в Зеленограде;

Школьное озеро в Зеленограде;

Озеро "Белое" в Восточном административном округе;

Путяевский пруд № 1;

Мещерское озеро в Западном административном округе.

В четыре зоны приняты в эксплуатацию как места отдыха без права купания, из-за несоответствия качества воды и песка. Речь идет о пляже "Динамо", "Левобережье", Головинские пруды и Большой Садовый пруд, которые находятся наа севере Москвы. Большой городской пруд в Зеленограде в летнем сезоне 2025 года находится на реконструкции.

Между тем с начала летнего сезона специалисты отобрали 678 проб воды для проведения исследований в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания. Было выполнено 4 945 исследований. Для контроля за качеством питьевой воды отобрали 76 проб и провели 513 исследований.

Кроме того, систематически проводится отбор песка на санитарно-химические, паразитологические, бактериологические и радиологические показатели. За летний сезон было отобрано 542 пробы и выполнено 3 138 исследований.

В Роспотребнадзоре предупредили о возможных рисках для жизни и здоровья при купании в неорганизованных водоемах, которые не отвечают целям безопасности.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин объяснил, что купание на неизвестных пляжах опасно, поскольку не проверено дно водоемов. В официально разрешенных для плавания местах водоемы очищают в том числе от стекла и коряг, а на берегу дежурят спасатели. Щетинин также напомнил, что в воде нельзя оставлять ребенка без присмотра. Когда дети тонут, они от испуга не понимают, что с ними происходит, и не подают сигналов помощи.