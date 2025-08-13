13 августа, 09:03Происшествия
Уголовное дело возбуждено после того, как девочка чуть не утонула в бассейне в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с девочкой в бассейне на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.
Сейчас допрашиваются свидетели инцидента. Кроме того, сотрудники СК осматривают записи с камер видеонаблюдения.
ЧП произошло 12 августа. 12-летняя девочка чуть не утонула в открытом бассейне, который расположен на территории развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. При нырянии волосы девочки попали в трубу бассейна, это не позволило ей подняться на поверхность.
Несовершеннолетняя находилась под водой некоторое время. Спасли девочку ее мама и сотрудник комплекса. После случившегося ребенок был доставлен в больницу.