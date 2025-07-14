Мать десяти детей утонула в Мордовии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многодетная жительница Мордовии утонула, спасая свою дочь. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла на берегу реки Мокша, куда семья Юдинцевых приехала отдыхать. Пока отец находился у палатки, женщина с детьми пошли купаться. В какой-то момент 13-летняя дочь начала тонуть. Мать и старшая девочка успели ее спасти, но сами не смогли выбраться из воды.

"Десять детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", – написал Здунов.

Глава региона подчеркнул, что правительство Мордовии возьмет ситуацию под особый контроль и окажет семье погибшей женщины необходимую поддержку и опеку.

Ранее 12-летнюю девочку во время купания в реке затянуло в водоворот в Волгоградской области. Также в омут попала женщина.

Также три человека утонули на озере в Приморском крае. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.